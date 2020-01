Delfim Sardo, até aqui assessor da Culturgest para as Artes Visuais, sob a direção de Mark Deputter, ficará no CCB com o pelouro da programação e da comunicação e deve iniciar funções no próximo dia 1 de março.

Em comunicado, o Ministério da Cultura explica que a escolha de Delfim Sardo é "uma decisão partilhada e em diálogo" com o conselho de administração do CCB, presidido por Elísio Summavielle.

A tutela refere ainda que Delfim Sardo assumirá aqueles dois pelouros "preparando o CCB para um novo ciclo, nomeadamente tendo em conta a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia no primeiro semestre de 2021".

Este será um regresso de Delfim Sardo, 57 anos, a uma instituição cultural onde foi diretor do Centro de Exposições entre 2003 e 2006, numa altura em que o conselho de administração era presidido por José Fraústo da Silva.