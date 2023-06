Um concerto dos alunos do Conservatório de Música da Metropolitana, em várias formações, vai realizar-se no Museu do Oriente, em Lisboa, a 24 de junho, às 18h00, com entrada livre, anunciou esta entidade.

O coro, orientado por Gustavo Lopes, interpretará canções populares e tradicionais. Serão também interpretadas obras para piano a quatro mãos, de Erik Satie, Mozart e Filippo D. Marchetti, seguindo-se o agrupamento Fortíssimo!, de música de câmara, com um programa dedicado a Danzi e Telemann.

A fechar o concerto, atuam os alunos mais jovens das classes da Metropolitana - a Piccola Orquestra - juntamente com a Orquestra Juvenil de Santa Maria Maior, e a Orquestra Juvenil Metropolitana, esta última com um programa de Bach, Debussy e Respighi.