THIS IS MARIZA

O Spotify escolheu Mariza como a artista do programa "EQUAL" do primeiro trimestre de 2022. Após ter dado destaque a várias artistas portuguesas ao longo de 2021, o serviço de streaming decidiu começar o novo ano a "promover a igualdade de género na indústria da música, apresentando a cantora portuguesa no grande outdoor de Times Square".

"O Spotify torna visível cada artista EQUAL através do apoio ao nível do marketing e promoção no espaço editorial da plataforma, nomeadamente na playlist EQUAL Portugal, com o objetivo de impulsionar o seu crescimento tanto nos seus países de origem como a nível global e debater os principais desafios que as mulheres enfrentam nas diferentes áreas do sector da música", frisa, em comunicado, Melanie Parejo, Head of Music do Spotify para o Sul da Europa.

Mariza sublinha que "é um privilégio ser embaixadora do 'EQUAL' neste momento". "É muito especial poder de alguma forma representar as mulheres de todo o mundo, principalmente do meu país, que cantam e trazem cultura para quem gostar de ouvir e quiser ouvir", confessou a cantora.