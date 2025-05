O Spotify promoveu o novo álbum de Ana Bacalhau, "Mundo Antena", durante o jogo entre Barcelona e o Villareal. As equipas enfrentaram-se no passado domingo, dia 18 de maio, em partida a contar para a 37.ª jornada da LaLiga.

A iniciativa de promoção de álbuns de artistas femininas faz parte do projeto EQUAL, que retende reforçar a posição de apoio e defesa de igualdade entre mulheres e homens na indústria discográfica por parte do serviço de streaming, a nível global.

"Mandaram-me esta foto do jogo entre o Barcelona e o Villareal do último fim de semana. O meu 'Mundo Antena' num jogo importante do campeonato espanhol, aí está uma coisa que não imaginaria. Que bom que a vida teve mais imaginação do que eu", escreveu a cantora na sua conta no Instagram.

"Mundo Antena" é o novo álbum de Ana Bacalhau. Com produção de João Só, o disco conta com 19 temas e participações especiais de Nuno Markl, Fernando Alvim, Joana Marques, Inês Meneses e António Macedo.

Veja a entrevista de Ana Bacalhau ao SAPO Mag: