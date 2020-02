A apresentação vai decorrer no âmbito da iniciativa “Camões dá que falar”, no Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, em Lisboa, na próxima quinta-feira, dia 20 de fevereiro, a partir das 18h00.

O projeto “Novo Canto para os Lusíadas” resulta de uma parceria entre o instituto e a Livraria Lello, e concretizar-se-á ao longo do próximo ano, quando o escritor "percorrer os lugares por onde passou Camões, em busca de figuras que transcrevam todas as estrofes d’'Os Lusíadas'", lê-se no anúncio do encontro.

Autor de "O Meu Irmão" e de "Pão de Açúcar", Afonso Reis Cabral escreveu igualmente "Leva-me Contigo – Portugal a pé pela Estrada Nacional 2", depois de ter percorrido os 738,5 quilómetros da Estrada Nacional n.º 2, entre abril e maio de 2019.

Prémio Leya de literatura, com o romance de estreia, "O Meu Irmão", foi também distinguido com o Prémio Literário José Saramago – Fundação Círculo de Leitores, por "Pão de Açúcar". Recebeu igualmente os prémios Europa David Mourão-Ferreira, Prémio Novos e o Prémio GQ MOTY na categoria de Literatura.