Em março, a Altice Portugal inaugurou um ciclo de conversas pelo futuro da sociedade intitulado “Estamos Cá! Perspetivas e Ação”, que tem como protagonista o Presidente Executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, e figuras de diferentes áreas.

No próximo dia 5 de maio, quarta-feira, decorre a terceira conversa deste ciclo, desta vez sobre Cultura, e que junta Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da Altice Portugal e Diogo Infante, ator e encenador, com a moderação de Marta Leite Castro, apresentadora e Fundadora do N360 Business Stories.

"Mais do que discutir o presente, é hora de perspetivar o futuro e equacionar soluções para traçar um masterplan e perceber de que forma as novas tecnologias podem ser decisivas para diferentes áreas da sociedade", frisa a Altice Portugal. "Promover a Cultura, a Educação e a Portugalidade, é uma das missões da Altice Portugal. Enquanto empresa socialmente responsável é seu desígnio contribuir para uma sociedade mais informada, alfabetizada e desenvolvida. Para a Altice Portugal, a inclusão não é apenas alcançada através do acesso a telecomunicações e tecnologia, mas também através da garantia de acesso a todos à arte, à literatura, à educação", remata o comunicado.

"Cultura em Portugal: que futuro? Como conjugar a inovação tecnológica com a inovação cultural? Como pode a era digital proteger e defender a nossa Língua? E qual o papel da inovação na relação das pessoas com o nosso património cultural?" serão algumas das questões abordadas na conversa.

A conversa poderá ser acompanhada na próxima quarta-feira, dia 5 de maio, às 17h00 em direto no Facebook da Altice Portugal ou no SAPO.