Os jurado do Norte, do Centro, de Lisboa e Vale do Tejo, do Algarve, dos Açores atribuíram 12 pontos ao tema "Gerbera Amarela do Sul", de Filipe Sambado - o tema foi o mais votado pelo júri selecionado pela RTP.

Já o júri da Madeira entregou a pontuação máxima a "Medo de Sentir", de Elisa e Marta Carvalho. A região do Alentejo deu os 12 pontos a Bárbara Tinoco ("Passe-Partout").

No total, "Gerbera Amarela do Sul", de Filipe Sambado, recebeu 12 pontos do júri - a canção recebeu a pontuação máxima de cinco das sete regiões. Na segunda posição ficou "Medo de Sentir", de Elisa, com 10 pontos, seguida de "Diz Só", de Kady (8 pontos).

Veja o medley dos concorrentes:

Nas duas semifinais, Bárbara Tinoco, Elisa, Filipe Sambado, Throes + The Shine, Jimmy P, Tomás Luzia, Kady e Elisa Rodrigues conquistaram um 'bilhete' até à final em Elvas.

Além do desfile das canções, a RTP festejou em Elvas mais um aniversário. A final arrancou com uma pequena atuação de um grupo de Cante Alentejano. "Hoje também celebramos 63 anos da RTP e com ela toda a história da televisão em Portugal", frisou Filomena Cautela. "E foi também há 40 anos que a RTP passou para as emissões a cores", acrescentou Vasco Palmeirim.

Os apresentadores recordaram ainda alguns dos momentos do Festival da Canção em rap. Filomena Cautela, Vasco Palmeirim e Inês Lopes Gonçalves lembraram ainda de alguns dos programas mais marcantes da história da RTP.

Antes de ser revelado o vencedor, Conan Osíris subiu ao palco do Festival da Canção para apresentar uma nova versão do tema "Telemóveis", que representou Portugal no festival da Eurovisão em 2019.

AS ATUAÇÕES DOS FINALISTAS

Filipe Sambado, Jimmy P, Tomás Luzia e Elisa Rodrigues foram os primeiros a subir ao palco do coliseu. Throes + The Shine, Kady, Elisa e Bárbara Tinoco fecharam o desfile das canções.