Portugal falhou esta terça-feira, dia 14 de maio, a passagem à final do 64.º Festival Eurovisão da Canção, com o representante português, Conan Osíris, a não passar da primeira semifinal do concurso, a decorrer em Telavive, Israel.

Esta quarta-feira, dia 15 de maio, nas redes sociais, vários espectadores que residem fora de Portugal e que tentaram votar em Conan Osíris queixaram-se de que não conseguiram ligar para o número atribuído à canção portuguesa.

No grupo de Facebook "TUGAvision", muitos fãs têm partilhado as mensagens de erro enviadas pelas operadoras. "As linhas de voto por Portugal foram bloqueadas em alguns países [faziam chamada e recebiam mensagem de volta a dizer 'ERROR'], nomeadamente em Espanha", alertou um espectadores na página de OGAE Portugal.