O Festival Eurovisão da Canção vai atravessar o Oceano Atlântico a partir de 2021, conta o The Hollywood Reporter. De acordo com a publicação, está a ser preparada uma edição norte-americana para o concurso que já conta com 64 edições na Europa.

A European Broadcasting Union (EBU), que organiza o Festival da Eurovisão, confiou na produtora sueca Brain Academy a licença exclusiva para adaptar o formato nos Estados Unidos. Segundo o site Eurovoix, esta quinta-feira, dia 16 de maio, serão revelados todos os detalhes em conferência de imprensa.

Este ano assinala-se a 64.ª edição do concurso, no qual Portugal participou a primeira vez em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014 e 2015, Portugal falhou a passagem à final.