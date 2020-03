"Expensive Water (Mati Yakataika)" é a nova canção dos They Must Be Crazy, resultado de uma colaboração com Selma Uamusse que visa sensibilizar pela água.

"Pela água que derrete e sobe os níveis do mar, pela água que se gasta desnecessariamente de um lado enquanto escasseia do outro, pela água que dança dentro de nós e que fala mais verdade do que as palavras, pela água que terá sempre a audácia, perseverança e paciência suficiente para rebentar perante qualquer sistema que a queira conter ou controlar. Elemento fundamental que se molda e adapta como fonte de criação e sustento das mais infinitas formas de vida", assinala a promotora do grupo em comunicado.

O tema, inspirado por uma causa "urgente e fundamental", dá nome ao concerto da banda na Culturgest - Fundação CGD, em Lisboa, a 20 de março, do qual parte do lucro das entradas irá reverter para a Youth Organization for Building African Community - YOBAC, ONG nascida em Kyangwali, no Uganda.

A entidade conta com o apoio de delegações na Nigéria e na R.D. do Congo, com vista a angariar fundos através da música, agricultura e costura para facultar o acesso à educação a jovens refugiados da guerra e órfãos, assinala ainda promotora.

Os They Must Be Crazy são uma banda composta por 12 portugueses das periferias de Lisboa. O grupo surgiu em 2014 e editou o primeiro álbum, "Mother Nature", assente no afrobeat e em "música para o corpo e para a comunhão, que enlouqueça as pessoas de alegria e êxtase ao ponto de as fazer sair um pouco da cabeça e reconectar com o espírito, para depois voltarem à vida com novas formas de visão e mais força de vontade para a mudança".

O concerto na Culturgest está agendado para as 21h30 de 20 março. Os bilhetes têm o preço único de 10 euros.