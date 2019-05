O cartaz do segundo dia inclui a atuação de Pedro Jóia e o Quarteto Arabesco e o espetáculo “Canções para Revoluções”, com direção musical do maestro Cesário Costa, “que reúne repertório representativo da música de intervenção de vários países do espaço geográfico ibero-americano e arranjado para orquestra sinfónica (Orquestra Sinfonietta de Lisboa) e coro - com António Zambujo, Lura, Vitorino, Uxía, Marina Pacheco e Mário Alves”.

O festival termina com o DJ set “A revolução não passa da televisão”, com Luís Varatojo e Homem do Leme, “com uma seleção de música revolucionária de vários pontos do globo feita propositadamente para o evento”.

O Festival do Maio compõe-se de “duas noites de concertos que têm como objetivo fomentar propostas artísticas que tenham como elemento central do seu discurso a intervenção: desde a política à crítica social, do ativismo ambiental às lutas contra a discriminação de raça e género, passando pelas questões relacionadas com a defesa das identidades culturais e dos direitos à autodeterminação”.

A programação da iniciativa, organizada pela Câmara Municipal do Seixal, com direção artística do músico Luís Varatojo, “assenta em dois eixos fundamentais: a preservação da memória, trazendo a palco o legado histórico da música de intervenção e protesto; e as lutas atuais, dando voz a novos artistas e novos géneros musicais”.