Promovida pela Câmara Municipal de Matosinhos, a 19.ª edição da Festa da Poesia de Matosinhos vai estender-se até dia 8 de dezembro com um “programa multidisciplinar” que inclui conversas, ‘workshops’, exposições, concertos, performances artísticas, apresentações de livros, oficinas para todos os públicos e atividades para crianças, informa a organização em comunicado.

O evento arranca esta terça-feira nas escolas do concelho, com leitura de poesia infantil, para, no final do dia, da um curso breve ministrado pela poeta Dália Dias sobre “Camões e Florbela: um diálogo possível.”

No dia 6 de dezembro, a Festa da Poesia homenageia “uma das principais figuras da história contemporânea” portuguesa, o ex-primeiro-ministro e ex-presidente da República Mário Soares (1924-2017), no âmbito das celebrações do centenário do seu nascimento, com o concerto e recital “Os Poemas da Minha Vida”, pelo Quarteto de Cordas de Matosinhos e António Durães.

A programação segue no dia 7 com a celebração dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, “poeta imortal de Portugal”, que Frederico Lourenço, convidado desta edição, equipara aos grandes poetas humanistas e aos clássicos gregos e romanos da História.

“Camões é o nosso Homero, o nosso Virgílio, o nosso Dante”, afirma Frederico Lourenço, que vai falar sobre a sua última obra “Camões: uma Antologia”, numa conversa moderada pelo escritor e editor Francisco José Viegas.

Nesse mesmo dia, a catedrática e investigadora Rita Marnoto, que foi comissária para o programa das comemorações do quinto centenário de Camões, e a escritora Isabel Rio Novo, autora de uma biografia do autor de “Os Lusíadas”, debatem o tema “Doces lembranças da passada glória: cinco séculos de Camões”, com moderação do poeta Renato Filipe Cardoso.

Ainda neste dia, a programação contará com uma participação especial do cantor Camané, numa sessão de divulgação do projeto de poesia “O Poema Ensina a Cair”, da autoria de Raquel Marinho.

A encerrar a festa, estão previstas diversas atividades para comemorar os 130 anos do nascimento de Florbela Espanca, entre as quais um curso breve ministrado pelo poeta António Carlos Cortez, e uma mesa de debate com a escritora Ana Cristina Silva, a poeta Ana Cláudia Santos e a fadista Katia Guerreiro, moderada por Rute Marinho.

Ao final da tarde, o destaque da programação vai para a mesa “50 anos de Palavra Livre”, com as escritoras e poetas Cláudia Lucas Chéu, Filipa Leal e Rosa Alice Branco, no âmbito da celebração dos 50 anos do 25 de Abril e da conquista de liberdade e democracia em Portugal.

Haverá ainda espaço para as apresentações dos mais recentes livros de poesia de José Viale Moutinho e Daniel Maia-Pinto Rodrigues.

A Festa da Poesia de Matosinhos teve início em 2005, como forma de celebrar a poesia e os poetas, e de manter vivo o legado de Florbela Espanca.

O evento decorre todos os anos, por volta do dia 08 de dezembro, data do nascimento e da morte da autora de “Livro de Mágoas” e "As Máscaras do Destino”, que dá nome à Biblioteca Municipal da cidade.