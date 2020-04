As Festas do pijama do SAPO Mag continuam nestas semanas em que milhões de pessoas em todo o mundo estão em casa para travar a pandemia da COVID-19. Esta sexta-feira, dia 17 de abril, Nuno Ribeiro será o convidado.

A entrevista poderá ser acompanhada no Instagram do SAPO a partir das 17h00 e será disponibilizada pouco depois aqui no SAPO Mag.

Nuno Ribeiro lançou esta sexta-feira, dia 17 de abril, “Tarde Demais”. O single foi escrito, composto e produzido pelo artista durante este período de quarentena e fará parte de um novo EP. "Tudo começou durante a minha actuação no #FestivalEuFicoEmCasa. Decidi tocar esta música pela primeira vez. As reacções foram tão fortes que de repente percebi que a música já não era só minha. Era a altura de a libertar", conta.

