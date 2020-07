Para se candidatarem a este apoio, os interessados terão de submeter uma candidatura que decorrerá em simultâneo com a campanha de angariação e que servirá para validar a entrega destes materiais até um limite máximo de 500 euros por evento/entidade.

Em causa estão os itens de proteção e segurança obrigatórios para a realização dos eventos, de acordo com as normas impostas pela Direção-Geral da Saúde, como álcool gel e seus dispensadores, pulverizador para limpeza de superfícies, acrílicos nos pontos de atendimentos ou interação com o público, material informativo de prevenção e controlo da covid-19, máscaras descartáveis para o público e máscaras descartáveis ou reutilizáveis para ‘staff’ e artistas.

A APORFEST explica a opção por apoiar a compra destes materiais com o facto de constituírem um “custo extraordinário ao promotor e artistas num cenário em que a sua rentabilidade será também menor pela impossibilidade de utilização de muitos espaços ou o condicionamento da sua lotação”.

Os valores angariados servirão para aquisição do material junto de parceiros na área da saúde a preço de custo, entregando a APORFEST os itens validados de cada candidatura ao seu responsável.

Cada beneficiário assinará um contrato e aceitará que seja noticiado o valor e itens que teve de apoio ao público e à imprensa.

A APORFEST adianta ainda que no caso de sobrarem verbas, estas serão entregues, no final do mês de setembro, a entidades sociais que tenham essas necessidades no momento, como lares de idosos ou centros paroquiais.

Esta ação é válida para qualquer entidade com CAE (código de atividade económica) cultural válido à data da sua candidatura e que tenha realizado eventos culturais (com enfoque na música) de forma continuada, pelo menos, nos últimos três anos, esclarece.

Os apoiantes da campanha receberão como contrapartida acesso gratuito para a próxima edição do Talkfest - International Music Festival Forum, evento organizado pela APORFEST.