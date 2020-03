O festival congrega as autarquias de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Penela, Arganil, Pedrógão Grande, Tábua, Ansião, Alvaiázere, de Miranda do Corvo, a Fundação ADFP, da Lousã, a Cooperativa Arte-Via, e da Pampilhosa da Serra a Associação Cultural e Recreativa de Pescanseco.

Para a edição deste este ano, o festival conta já com a parceria de vários congéneres internacionais: Fraktura (Croácia), FLIPoços (Brasil), Galway Literary Festival (Irlanda), Vilenica International Literary Festival (Eslovénia), Book Worm (China) Festival de Poesia de Chepén Chepén (Peru), Ake Festival (Nigeria), Flip (Brasil), Literature Festival (Jaipur), Literary Festival (Dubai), entre outros.

“Contamos com a presença dos escritores portugueses Luís Osório, António Cortez, Gisela Casimiro, Filipa Martins, Rita Martins, Ricardo Fonseca Mota, Maria Inês Almeida, Vasco Martins, vencedor do prémio FLII – Palavras de Fogo, Sara Rodi, Filipe Pinto, Silvério Manata e Tiago Cerveira, autor do filme ‘Pagar a promessa’”, enumera a Arte-Via.

Do estrangeiro, chegam os escritores Evgenia Emets (Rússia), Norma Dunning (Inuíte – Canadá), Susan Bulawa (palestino-americana), Maurício Vieira (Brasil), Nazli karabıyıkoğlu (Turquia), Marina Kazakova (Rússia), Wagner Merije (Brasil), Martina Videnovà (República Checa, autora do Requiem às Florestas Portuguesas), Rosa Montero (Espanha), Kiran Bhat (EUA), Sue Cosgrave e Mary Reynolds (Irlanda), Afra Atiq (Emirados Árabes).

José Santos e Selma Maria, brasileiros, serão os escritores residentes no mês de junho que percorrerão todos os concelhos abrangidos pelo festival.

Durante o Festival será ainda lançado o livro vencedor da 1.ª edição do Prémio Literário FLII - Palavras de Fogo, patrocinado pela Direção Regional de Cultura do Centro, e durante o mês de junho haverá novamente uma residência literária, cujos convidados percorrerão os concelhos do consórcio.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), a Delegação Regional da Cultura do Centro, a Universidade de Coimbra, a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), a Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), a Fundação Cuidar O Futuro e a Casa-Museu Fernando Namora são parceiros da iniciativa.