A edição deste ano, que termina no dia 17, em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, "é dedicada, em primeiro lugar, aos 30 anos da queda do muro de Berlim, aos 20 do Nobel Saramago e aos 100 anos dos nascimento de Sofia Melo Breyner e Jorge de Sena", disse a presidente da Arte Via - Cooperativa Artística e Editorial, Ana Filomena Amaral.

"Temos aqui quatro grandes diretrizes deste programa, sem esquecer também os 20 anos da Arte-Via. Portanto, são grandes razões para comemorarmos", disse a responsável pela organização do festival, na conferência de imprensa de apresentação do evento, nos Paços do Concelho de Arganil.

Na sessão de abertura, a decorrer na Cerâmica Arganilense, no dia 14, vai decorrer um painel com a presença dos escritores Gonçalo M. Tavares e Andréa del Fuego (Brasil) e de Sérgio Machado, diretor da Fundação José Saramago, com moderação de António Pedro Pita, da Universidade de Coimbra.

Na ocasião, será anunciado pela diretora de Cultura do Centro o vencedor do primeiro prémio literário FLII - Palavras de Fogo, com o valor de 7.500 euros, para originais de autores até os 35 anos, assumido pelo Ministério da Cultura, através da Direção Regional de Cultura do Centro.