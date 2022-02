O concerto dos The Black Mamba marcado para este sábado, dia 12 de fevereiro, no Porto, foi cancelado. A devolução e respetivo reembolso dos bilhetes adquiridos para o espetáculo poderá ser solicitada nos respetivos locais de compra a partir de amanhã.

O espetáculo de Lena D'Água no Teatro Tivoli BBA, em Lisboa, no dia 13, foi adiado para 6 de novembro. "Os bilhetes adquiridos para o espetáculo de dia 13 de fevereiro mantêm-se válidos para dia 6 de novembro, não sendo necessário efetuar qualquer troca", explica a organização.

A organização lamenta "ainda qualquer incómodo causado sendo que estas alterações se tornaram necessárias uma vez que o Festival Montepio às vezes o amor terá sempre como prioridade absoluta garantir a segurança e bem-estar do público, artistas e todas as pessoas envolvidas no evento".

A restante programação do Festival Montepio às Vezes o Amor agendada para os dias 12, 13 e 14 de fevereiro mantém-se inalterada e pode ser consultada aqui.