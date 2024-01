A contagem decrescente para a 10.ª edição do Festival Montepio Às Vezes o Amor já começou e há novidades

O concerto especial "As Canções de Amor" é um dos destaques. Este ano, Rui Veloso está a preparar um alinhamento único para o espetáculo “As Canções de Amor de Rui Veloso”, concerto que está a ser pensado de raiz para o festival e que será apresentado no dia 14 de fevereiro no Coliseu Porto Ageas (esgotado) e no dia 17 de fevereiro no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa.

A cantora, multi-instrumentalista e compositora MARO, será a convidada de Rui Veloso nos concertos, anunciou a organização.

O Festival Montepio Às Vezes o Amor apresenta-se em 15 cidades. "Trata-se de um festival único pelo facto de se realizar em média em 14 a 15 cidades diferentes por ano, tornando-o num evento de âmbito nacional e levando concertos de grandes dimensões a cidades que, normalmente, não têm essa oportunidade. No fundo, acaba por descentralizar a oferta cultural através da música portuguesa, celebrando o Dia dos Namorados e essas são as três principais características que se mantêm, ano após ano, e que permitem que o público nos acompanhe desde a primeira edição, em 2015", frisa Luís Pardelha, da Produtores Associados.

De 14 a 17 de fevereiro, será possível assistir a espetáculos de Ana Bacalhau, Buba Espinho, Carolina de Deus, David Fonseca, Gisela João e Justin Stanton, GNR, Ivandro, João Pedro Pais, Jorge Palma, Raquel Tavares e The Gift, além do espetáculo inédito “As Canções de Amor de Rui Veloso”.