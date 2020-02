“Há muitas estreias, muitos projetos realizados para este festival, mas não são projetos inocentes, são projetos com músicos amadurecidos e com nomes internacionais muito importantes”, frisou.

À Lusa, João Pedro Brandão destacou “o primeiro concerto de todos, o do João Grilo, que é um concerto de interação entre vídeo e música, realizado no Guimarães Jazz, em residência. É uma criação do pianista/compositor João Grilo e de Miguel Tavares, artista vídeo. É muito interessante até para público que não esteja muito ligado ao jazz”.

“O festival existe desde o início para mostrar o jazz às pessoas, é de um acesso muito fácil, o bilhete é barato, está concentrado, há uma informalidade grande, as propostas são muito diferentes, é isso que queremos, é que a música chegue à generalidade das pessoas”, disse.

A associação organizadora salienta a apresentação dos projetos de Ricardo Coelho, “Pulse!”; de Hugo Carvalhais, “Ascetica”; e de Ricardo Formoso, “Implosão”; do novo disco de Impermanence, “The Ocean Inside a Stone”; e o resultado da residência artística entre dois músicos da Porta-Jazz e dois da AMR, associação de músicos criada na década de 1970 em Genebra.

No sábado, às 16:00, no Grande Auditório, é apresentado o resultado de uma encomenda do Festival Porta-Jazz ao vibrafonista Ricardo Coelho que dará a conhecer “Pulse!”, projeto que partilha com o baixista brasileiro Frederico Heliodoro e Mané Fernandes (guitarra/eletrónica), José Diogo Martins (piano/teclados) e Diogo Alexandre (bateria).

No mesmo dia, às 19:15, no Pequeno Auditório, vai poder ouvir-se “The Ocean Inside a Stone”, o novo disco do projeto Impermanence, de Susana Santos Silva.

Ao vivo, a trompetista vai estar acompanhada por Hugo Raro (piano e sintetizador), João Pedro Brandão (saxofone alto e flauta), Torbjörn Zetterberg (baixo elétrico) e Marcos Cavaleiro (bateria).

Pela primeira vez no festival, no domingo, às 21:30, o contrabaixista Hugo Carvalhais vai dar a conhecer “Ascetica”, projeto que partilha com o saxofonista lituano Liudas Mockunas.

No domingo, às 16:00, será apresentado, no Grande Auditório, o resultado do trabalho partilhado entre os portugueses João Guimarães (saxofone) e Acácio Salero (bateria) e os suíços Benoît Gautier (contrabaixo) e Thomas Florin (piano).

A fechar os concertos no Grande Auditório, também no domingo, mas às 22:30, a primeira apresentação do novo projeto do compositor e trompetista espanhol Ricardo Formoso, “Implosão”, que conta com o canadiano Seamus Blake (saxofone tenor), o catalão Albert Bover (piano), o argentino Demian Cabaud (contrabaixo) e com o português Marcos Cavaleiro (bateria).

O cartaz fica completo com as atuações de Peter Evans e Orquestra Jazz de Matosinhos, HVIT de João Grilo e Miguel C. Tavares, Jeffery Davis Quinteto, João Mortágua, Coreto, Pedro Neves, MAU, A Incerteza do Trio Certo, Hugo Carvalhais feat. Liudas Mockunas, BLECHBARAGGE e o ESMAE Jazz Ensemble.

Os bilhetes para a 10.ª edição do Festival Porta-Jazz estão à venda na bilheteira do Rivoli e online. Cada bloco de concertos (tarde ou noite) custa sete euros. Para os membros da Associação Porta-Jazz o valor é de 2,5 euros.

As atividades no Café e no Foyer são de entrada livre.

A Associação Porta-Jazz, que há dez anos organiza o festival, “realiza mais de 100 concertos por ano, dentro e fora de portas e é responsável pela edição de mais de 50 discos, mas também por tornar sustentável uma comunidade artística, alimentando a cultura da cidade e do país”, afirma, em comunicado.