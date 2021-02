No palco do espetáculo, Miley Cyrus brindou o público com uma atuação emocionante e apresentou os singles de "Plastic Hearts". Para o espetáculo, a artista norte-americana convidou ainda Billy Idol e Joan Jett.

O ponto alto do concerto chegou com "The Climb", um dos maiores sucessos da carreira da artista norte-americana. O single da banda sonora de "Hannah Montana: The Movie" fez os fãs da cantora viajarem até 2009.

Nas redes sociais, a atuação tem sido elogiada e soma centenas de partilhas.

Veja o vídeo: