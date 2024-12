Beyoncé celebrou o Natal na sua cidade natal, Houston, nos Estados Unidos. A atuação da artista no intervalo do "Christmas Gameday", da Liga de Futebol Americano (NFL), já pode ser vista na Netflix.

O espetáculo durante o jogo entre o Houston Texans e o Baltimore Ravens no NRG Stadium foi transmitido em direto na Netflix. No final da passada semana, a plataforma disponibilizou a gravação do espetáculo.

Para a atuação, Beyoncé convidou Post Malone, Shaboozey e a sua filha, Blue Ivy Carter. No relvado, a cantora norte-americana apresentou ao vivo pela primeira vez os temas do seu último álbum, "Cowboy Carter" - : “16 Carriages”, “Blackbiird”, “Ya Ya”, “My House”, “Sweet, Honey, Buckin”, “Riiverside”, “Levii’s Jeans”, “Jolene” e “Texas Hold ‘Em”.