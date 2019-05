A secção Opening é dedicada a galerias com atividade recente, com menos de sete anos de experiência. O prémio traduz-se na devolução do valor do espaço de participação na ARCOlisboa.

Neste caso, o valor “será repartido pelos dois vencedores", adianta a organização.

O júri do prémio Opening é composto por Pierre-Bal-Blanc, comissário e ensaísta, Virginija Januskeviciuté, subdiretora do Centro de Arte Contemporânea de Vilnius, Agniya Mirgorodskaya, comissária e fundadora da Bienal de Arte Contemporânea de Riga, Taaniel Raudsepp, diretor do Talin Art Hall, a curadora Beatrix Ruf, ex-diretora do Museu Stedelijk, em Amesterdão, Joanna Zielinska, responsável pelo departamento de Artes Cénicas do Centro de Arte Contemporânea de Castelo de Ujazdowski, em Varsóvia, e Ane Rodríguez, diretora cultural de Tabakalera, de San Sebastián.

Na ARCOlisboa 2019, a galeria Jahmek apresenta obras do artista Tiago Borges, nascido em Luanda, licenciado em Arquitetura pela Universidade de Manchester e mestre em Design Interativo pelo Royal College of Art, de Londres. A Copperfield participa com os artistas (Larry) Achiampong & (David) Blandy e Jane Bustin, do Reino Unido, Marco Godoy, natural de Madrid, Ella Littwitz, de Israel, Daniel de Paula, de origem brasileira, nascido nos EUA, e David Rickard, da Nova Zelândia.

A ARCOlisboa - Feira Internacional de Arte Contemporânea de Lisboa abriu hoje ao público, com 71 galerias portuguesas e estrangeiras.

Coorganizada pela Feira de Madrid (IFEMA) e pela Câmara Municipal de Lisboa, reúne galerias de 17 países na Cordoaria Nacional, com a presença especial de galerias africanas, assim como uma secção dedicada às publicações de arte contemporânea.

A nova secção especial África em Foco conta com seis galerias, a Afriart (Kampala, Uganda), Arte de Gema (Maputo, Moçambique), Jahmek (Luanda, Angola), Momo (Cidade do Cabo, África do Sul), Movart (Luanda, Angola) e This is not a White Cube (Luanda, Angola).