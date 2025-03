A oitava edição da feira internacional de arte contemporânea ARCOlisboa está prevista de 29 de maio a 01 de junho na Cordoaria Nacional, onde estarão presentes 82 galerias de 17 países, "com especial relevo para a proveniência europeia", como Espanha, Alemanha e Itália, e também o Brasil.

Em nota de imprensa, a ARCOlisboa refere que as 82 galerias selecionadas estão repartidas pelos núcleos "Programa Geral", "Opening Lisboa" e "As formas do Oceano".

Este ano há a assinalar a estreia de várias galerias na ARCOlisboa, nomeadamente as portuguesas Duarte Sequeira (Braga) e ADZ gallery (Lisboa), as espanholas Travesía Cuatro e Set Espai d'Art e a norte-americana Ackerman Clarke.

Entre as 30 galerias portuguesas presentes, e que se "mantêm fiéis à ARCOlisboa", estão espaços de Bruno Múrias, Cristina Guerra, Francisco Fino e Vera Cortês, todos de Lisboa, entre outros.

Os projetos solo, dentro do "Programa Geral", "proporcionarão uma visão aprofundada da obra de diversos artistas internacionais", entre os quais Diogo Pimentão (Portugal), Karlo Andrei Ibarra (Porto Rico), Amélie Esterházy (Alemanha) e Miki Leal (Espanha).

O núcleo "As Formas do Oceano" reúne projetos centrados "nas relações entre África, a sua diáspora e outras geografias" com as galerias African Arty (Marrocos), Afronova (África do Sul), Christophe Person (França), Karla Osorio (Brasil) e Reiners Contemporary Art (Espanha).

Este ano, a ARCOlisboa voltará a distinguir o melhor espaço expositivo da feira com o Prémio Opening Lisboa e está previsto um programa paralelo com "inaugurações, visitas a exposições, coleções privadas e outras atividades", aproveitando ainda a inauguração do Museu de Arte Contemporânea Armando Martins e a reabertura do Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian.

De acordo com a organização, nas tardes dos dias 30 e 31 de maio a entrada será gratuita para visitantes até aos 25 anos.

Em 2024, a ARCOlisboa contou com a presença de 84 galerias de 15 países e somou cerca de 13 mil visitantes.

A ARCOlisboa é uma iniciativa do consórcio espanhol IFEMA Madrid – responsável também pela ARCOmadrid -, em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa.