O Palco Comédia, no anfiteatro do Parque Urbano da Costa de Caparica, tem curadoria de Nuno Duarte, conhecido por Jel.

Fernando Rocha, João Nuno Gonçalo e Miguel Neves atuam no primeiro dia, 11 de agosto e, no seguinte, atuam Diana Nogueira, Gilmário Vemba e João Pinto. Hugo Sousa, Mangope e Vasco Elvas sobem ao palco no dia 13, e, no último, dia 15, atuam Aldo Lima, Chico Alves e Rui Xara