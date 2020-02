Em janeiro, o FC Porto lançou uma campanha pela igualdade em parceria com os James. "Many Faces", tema do grupo, serviu de banda sonora para o vídeo apresentador no Estádio do Dragão.

O tema e o vídeo da campanha ganharam eco nas redes sociais esta segunda-feira, dia 17 de fevereiro, depois de, no domingo, Marega ter pedido para ser substituído ao minuto 71 do jogo da 21.ª jornada da I Liga, entre o FC Porto e o Vitória de Guimarães, depois de ter sido alvo de cânticos e gritos racistas por parte de adeptos da equipa minhota.

Veja o vídeo:

Saul Davies, guitarrista da banda britânica, colaborou com o clube azul e branco na campanha. "Na sociedade moderna não há lugar para discriminação, seja por causa da cor da pele, idade, religião, sexo ou orientação sexual", frisou na apresentação do vídeo.

"Portanto nós, artistas, mas também desportistas, homens e mulheres em geral, devemos defender a tolerância e promover a justiça e a compreensão", acrescentou.