De regresso ao Rock in Rio Lisboa para um dos concertos mais celebrados deste sábado, 22 de junho, os James levaram ao Parque Tejo os clássicos de sempre e as canções do novo álbum, "Yummy". "Este disco é mais James", diz Saul Davies, guitarrista dos britânicos, ao SAPO Mag. "Com olhos no futuro mas também com um pé na história da banda", descreve.