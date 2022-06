O espectáculos de John Cleese esta quarta-feira, dia 8 de junho, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, terminou de forma inesperada. Fã do humorista britânico, Herman José não faltou à sessão de "É a última oportunidade de me ver antes de morrer" e "invadiu" o palco da sala lisboeta.

Durante o espectáculo, o humorista britânico respondeu a várias questões enviadas pelos fãs e a última chegou de Herman José, que se apresentou, via e-mail, como um humorista "meio português, meio alemão". Quando o assistente de John Cleese acabou de ler a pergunta, o humorista português aproximou-se do palco e passaram-lhe um microfone.

"É só para dizer que você mudou a minha vida", disse Herman José, citado pelo jornal Expresso. "Oh sim, passam o tempo a dizer-me isso", respondeu o britânico.

"Sim, foi importantíssimo... O meu primeiro programa de televisão , o 'Tal Canal' foi completamente inspirado em si", acrescentou o humorista, subindo depois a palco para abraçar John Cleese.

Nas redes sociais, Herman José partilhou o momento.

