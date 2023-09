Em setembro, as novidades na ficção literária do grupo Penguin Random House Portugal incluem o romance “Um lugar para Mungo”, o segundo romance do escritor escocês Douglas Stuart, que arrecadou o Prémio Booker 2020 com o livro de estreia “Shuggie Bain”, a ser editado pela Alfaguara.

A mesma chancela vai estrear em Portugal a escritora suíça (que escreve em italiano) Fleur Jaaeggy, de 83 anos, com “Felizes anos de castigo”, romance original de 1989, e vai publicar um livro de histórias biografadas do cineasta espanhol Pedro Almodóvar, que o próprio descreve como “o mais parecido que existe com uma autobiografia fragmentada”.

Ainda neste mês, a Elsinore vai publicar mais um livro de Virginie Despentes, “Caro Idiota”, e de Max Porter, “Shy”, enquanto a Cavalo de Ferro lança “A tília, (seguido de) Aniversário”, inédito em Portugal do argentino César Aira.

Nos Penguin Clássicos será editada a “Narrativa da vida de Frederick Douglass, um escravo americano, e outros textos”, e na não ficção, a Objectiva vai publicar a biografia de Elon Musk, escrita por Walter Isaacson, e “Buracos Brancos”, um novo livro do físico italiano Carlo Rovelli.

O mês de outubro traz vários autores nacionais através da Companhia das Letras: “Revolução”, a história de uma família no PREC, de Hugo Gonçalves; “O nome que a cidade esqueceu”, regresso ao romance de João Tordo; e na coleção de não-ficção literária, “O que é ser uma escritora negra hoje, de acordo comigo”, um ensaio de Djaimilia Pereira de Almeida.

No que respeita a autores estrangeiros, o mês será marcado pela publicação, na Cavalo de Ferro, da nova obra de Olga Tokarczuk, “Empúsio – romance de terror neuropático”, e de “A Bíblia”, o primeiro romance do húngaro Peter Nadas e o primeiro a chegar a Portugal.

Na Objectiva, as novidades passam pelo livro de memórias de Eduardo Ferro Rodrigues, “Assim vejo a minha vida”, e pela estreia no meio literário nacional do astrofísico norte-americano Neil de Grasse Tyson, com “O mensageiro das estrelas: um olhar cósmico sobre a nossa civilização”.

A Arena publicará em outubro a autobiografia de Britney Spears, “A mulher que há em mim”.

Um dos grandes destaques do mês, segundo a editora, é a publicação, na chancela iguana, de um livro de banda desenhada organizado pela iraniana Marjane Satrapi (autora de “Persépolis”), em homenagem a Mahsa Amini, a jovem mulher que morreu depois de ser presa pela polícia dos costumes por uso incorreto do véu islâmico.

A mesma chancela vai publicar também a famosa “Mafalda”, de Quino, cujas últimas edições tinham sido feitas pela Verbo.

Em novembro, vai ser lançado um novo volume da “Septologia” de Jon Fosse, “O eu é um outro”, na Cavalo de Ferro, o vencedor do Pulitzer 2023, “Demon Copperhead”, de Barbara Kingsolver, na Suma de Letras, e um novo título da autora mais vendida em Portugal, Colleen Hoover, “Nunca Jamais”, na Top Seller.