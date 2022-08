Os dois artistas vão colaborar em "Hold Me Closer", avançou a editora que será responsável por lançar o single. Para já, a data de lançamento da canção ainda não é conhecida.

"Hold Me Closer" será a primeira música nova de Britney Spears desde meados da década passada.

O título do tema vem da letra do hit do início dos anos 1970 "Tiny Dancer", que Elton John co-escreveu com o seu parceiro criativo de longa data, Bernie Taupin.

O single conta com produção de Andrew Watt, vencedor de um Grammy. O produtor já trabalhou com artistas como Miley Cyrus, Justin Bieber ou Pearl Jam.

A notícia surge após dias de especulações de fãs na internet sobre a possível colaboração da dupla.

Além da sua polémica e altamente divulgada batalha legal com o seu pai, a cantora de "...Baby One More Time", nos últimos anos, só foi vista através das redes sociais.