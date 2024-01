Esta semana, surgiram vários rumores sobre o regresso de Britney Spears à música. Nas redes sociais, a artista desmentiu as notícias.

"Só pra esclarecer as coisas, a maioria do que saiu nas notícias é lixo", escreveu a cantora na sua conta no Instagram. O comunicado chegou depois do The Sun e da Page Six terem adiantado que a estrela pop estava a trabalhar num novo álbum com Charli XCX e Julia Michaels.

"Continuam a dizer que estou continuo atrás de pessoas aleatórias para fazer um novo álbum. Nunca voltarei à indústria da música", frisou Britney Spears na sua conta no Instagram.

"Quando escrevo, escrevo por diversão ou escrevo para outras pessoas! Para quem leu o meu livro, há muitas coisas que não sabem sobre mim... Escrevi mais de 20 músicas para outras pessoas nos últimos dois anos. Sou uma ghost writer e eu honestamente gosto", frisou.

Na publicação, a artista sublinha ainda que "as pessoas dizem que o meu livro foi lançado sem a minha aprovação e isso está longe de ser verdade".