Catarina Silva é o novo reforço das manhãs da Cidade FM, ao lado de João Pedro Pereira no "Já São Horas", no ar de segunda a sexta-feira, entre as 7h00 e as 11h00.

"A única diferença entre mim e um ouvinte da Cidade FM é o facto de eu ser contratada. Cresci a ouvir esta rádio e é mesmo um privilégio enorme poder voltar ao painel onde tudo começou: no Já São Horas, onde fui produtora estagiária em 2019 e agora, host. Os anos passam, mas levo comigo tudo o que me trouxe até aqui: o entusiasmo de falar para quem nos ouve, a paixão pela rádio e o sentimento de gratidão por ter os melhores ouvintes comigo, vá para onde for”, sublinha Catarina Silva.

O humorista João Pedro Pereira, que se estreou na rádio em fevereiro, continua ao microfone como co-host do “Já São Horas”, assegurando o "tom descontraído e irreverente que já conquistou os ouvintes da estação", destaca a Cidade FM, acrescentando que este "reforço nas manhãs representa mais um passo na aposta da Cidade FM em talentos emergentes com forte ligação à sua identidade".

“A Catarina tem a energia certa para estas manhãs e uma cumplicidade grande com o João Pedro Pereira. Estou seguro de que esta dupla das manhãs será surpreendente e terá a dose certa de irreverência”, sublinha Manuel Cabral, Diretor da Cidade FM.

Nas últimas audiências publicadas em maio (2.ª vaga de 2025 do Bareme da Marktest), a Cidade FM voltou a destacar-se como a rádio jovem número um em Portugal, com crescimento nos três principais indicadores face ao período homólogo. A estação alcançou um milhão de ouvintes semanais, com 11,7% de reach semanal, 4,8% de AAV e 4,2% de share de audiência.