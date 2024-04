Os animadores Alexandre Guimarães e Catarina Palma são os novos reforços na grelha da rádio Antena 3. Os dois radialistas, de 28 anos e 31 anos, respetivamente, juntaram-se à equipa da estação para integrar os programas da manhã e da tarde e conduzirem, também, programas de autor.

A entrada em cena de ambos os radialistas enquadra-se, também, na mudança que a estação dirigida por Nuno Reis leva a cabo na grelha de programação diária, com alterações já a partir de 29 de abril. "As Manhãs da 3" recebem três caras novas: Inês Henriques, Luana do Bem e Alexandre Guimarães.

"O conceito de fazer manhãs na rádio também passa por termos que ser amigos de pessoas que há um mês não conhecíamos", diz Alexandre Guimarães.

"O que pode parecer socialmente bizarro, tornou-se numa sinergia muito bonita entre mim, a Inês, a Luana e o Emanuel [Silva] na produção. Estamos com muita vontade de passar as ideias para o microfone e de nos conhecermos ainda melhor ao mesmo tempo de quem nos ouve. Pessoalmente, acho que as novas 'Manhãs da '3 são uma boa opção para o caminho até ao trabalho, nem que seja para ver se nos chateamos uns com os outros no ar - o que seria excelente para as audiências", acrescenta.

O trio vai acordar o país logo a partir das 7h00, com "muita música, conversas, notícias e humor": “Vamos Todos Morrer”, de Hugo Van der Ding; “Portugalex”, com António Machado e Manuel Marques, os magazines de Bruno Aleixo, a histórica “Linha Avançada” de José Nunes e a rubrica “Voz de Cama”, com Tânia Graça.

Depois, a partir das 16h00, Tiago Ribeiro, que apresentava as "Manhãs da 3", muda-se para a tarde, juntamente com Catarina Palma, para três horas de “Logo se Vê". "É tudo novo: eu sou nova nesta rádio, o Tiago é novo para mim, eu sou nova para quem já ouvia a Antena 3. Sinto que sou aquela personagem que entra na 3ª temporada de uma série e está toda a gente meio perdida em relação à sua existência... Vai ser muito divertido", frisa Catarina Palma.

Três décadas de serviço público

As mudanças na programação da Antena 3 acontecem por altura das celebrações dos 30 anos da rádio, no dia 26 de abril. Depois da estreia do Antena3Docs “Novos Cantos Novos”, com seis músicos nacionais a levarem as suas cantigas a locais emblemáticos da Revolução dos Cravos, as mudanças sentem-se agora no FM - de manhã até à noite.

Nuno Reis, diretor da estação, explica a importância de trazer novidades para os ouvintes. "Ao longo de três décadas a Antena 3 soube sempre renovar-se, sem perder o seu ADN, ligado ao apoio à nova música portuguesa e ao novo talento nacional. Queremos continuar a crescer no FM e nas novas plataformas digitais, por isso, temos que ser inovadores na produção de novos conteúdos e formatos", frisa.

Além das novidades, a partir de dia 29 de abril, esta sexta-feira, dia 26 de abril, a Antena 3 terá uma emissão inteiramente dedicada ao aniversário.

A festa estende-se até de madrugada, mas já fora dos estúdios: na sexta-feira a equipa da Antena 3 estará na Musa de Marvila, em Lisboa, a partir das 19h'', com DJ sets de Joaquim Paulo, Isilda Sanches, Rui Estevão, Luís Oliveira, Nuno Reis e Marta Rocha b2b João André Oliveira. A entrada é livre.

No sábado, dia 27, é a vez do Plano B, no Porto, receber a equipa da Antena 3 a partir das 00h00, com a música a ser escolhida por Fernando Alvim, Inês Henriques b2b Tiago Ribeiro e Nuno Calado.