O ano está a começar da melhor forma para Jennifer Coolidge, que recentemente se destacou na série "The White Lotus", da HBO Max. Depois de conquistar as redes sociais com a sua personagem, Tanya, e de ter conquistado vários prémios, a atriz foi eleita a Mulher do Ano de 2023 pela Hasty Pudding Theatricals da Universidade de Harvard.

Segundo a Rolling Stone, a organização teatral mais antiga dos Estados Unidos vai homenagear Jennifer Coolidge no dia 4 de fevereiro. O evento vai contar com um almoço especial, um desfile liderado pela atriz na Harvard Square e uma conferência de imprensa.

"Estamos muito entusiasmados por dar as boas-vindas a Jennifer Coolidge, que está de volta à sua cidade natal e a Harvard, o cenário icónico de 'Legalmente Loira'", disse Maya Dubin, coordenadora do prémio.

Criado em 1951, o prémio da Hasty Pudding Theatricals já homenageou, por exemplo, Meryl Streep, Julia Roberts, Scarlett Johansson, Anne Hathaway, Kerry Washington e, recentemente, Jennifer Garner.