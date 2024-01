Meghann Fahy, atriz que interpretou Daphne Sullivan na segunda temporada de "The White Lotus", revelou uma das ideias do criador da série para os novos episódios.

De acordo com a atriz, Mike White quer que os casais das duas primeiras temporadas se encontrem para um episódio especial. Em entrevista ao Deadline, Meghann Fahy explicou que a ideia do criador é juntar a sua personagem e Cameron (Theo James) e Rachel e Shane (Alexandra Daddario e Jake Lacy) num barco.

"Ele disse uma vez que gostaria de fazer um episódio com Theo, eu e o casal da primeira temporada - Alex e Jake", contou. "Apenas nós os quatro num barco. Um episódio disso. O que seria meio psicótico... mas eu alinho", acrescentou a atriz.

Na primeira temporada, passada num resort do Havai, o privilégio da classe alta e as diferenças sociais são o alvo do argumento do criador Mike White (argumentista de "School of Rock" e criador da série "Enlightened") e um elenco que incluía Jake Lacy, Alexandra Daddario, Jennifer Coolidge ou Connie Britton, entre outros.

A história tinha uma conclusão e fazia parecer que "The White Lotus" se poderia encerrar na primeira temporada, mas 20 nomeações aos Emmys e 10 estatuetas arrecadadas depois, chegou uma segunda temporada à HBO Max.

A premissa foi semelhante: gente rica e com defeitos de vária ordem vai passar uma semana num resort e há uma morte como pano de fundo que só no final vamos descobrir de quem é. O cenário e o elenco são renovados: do Havai passamos para a Sicília e do elenco da primeira temporada apenas regressam Jennifer Coolidge e Jon Gries e juntam-se à equipa atores como Theo James, Michael Imperioli, F. Murray Abraham ou Aubrey Plaza.