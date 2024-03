Joana Marques vai fazer uma pausa e não irá conduzir as próximas emissões do programa "As Três da Manhã", da Renascença. O "Extremamente Desagradável" também não irá para o ar.

"Agora continuam vocês, fazem as duas 'As Três da Manhã'. Um dia destes volto, também não vou demorar assim tanto", diz a humorista no vídeo partilhado nas redes sociais.

Durante a pausa de Joana Marques, Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves vão oferecer o ordenado da humorista aos ouvintes. "A Joana não está cá, os ouvintes podem ganhar o ordenado dela", explicaram.

"Há uma personalidade que o ouvinte tem de acertar com as cinto pistas que vamos dar. Se acerta, joga no dia seguinte... mas a dificuldade vai aumentando um bocadinho", resumiram.

Veja o vídeo: