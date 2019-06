Já no feriado de 24 de junho, e a partir das 16:00, "a Banda Sinfónica Portuguesa regressa à sala maior da cidade para o Concerto de São João", sendo que à mesma hora começa a tradicional Regata de Barcos Rabelos, no Rio Douro que este ano junta 18 embarcações num percurso desde o Cabedelo até à Ponte Luiz I.

No comunicado o município sublinha, contudo, que as festividades do São João arrancam antes, com outras atividades já tradicionais na cidade, como é exemplo o concurso "Cascatas de São João", cujas 34 construções a concurso podem ser já "admiradas".

Até ao final da primeira semana do mês, decorrem ainda várias oficinas abertas para a construção da Cascata Comunitária de São João, cujo resultado será inaugurado a 13 de junho, no Mercado Temporário do Bolhão e cuja expectativa é que possa integrar cerca de 500 peças.

Para a tarde de 15 de junho está prevista a tradicional arruada de ranchos pela cidade e, noite dentro, arrancam os primeiros bailes e concertos nos palcos das várias freguesias.

"Fontainhas (Alameda), Escola da Praça da Alegria (Bonfim), Miragaia, Jardim do Passeio Alegre (Coreto), Largo do Calém, Cais das Pedras (Massarelos), Cordoaria (Largo do Amor de Perdição) e Largo de Nevogilde são alguns dos pontos de passagem obrigatória", salienta a autarquia.

Fora dos circuitos mais tradicionais, há também várias propostas a considerar, como o Mega Arraial que o Terceiro Piso volta a organizar na Casa das Artes, a 22 e 23 de junho, de entrada livre, ou ainda as Rusgas de São João a partir da 18:00 de 22 de junho.

Segundo o município, o desfile volta a estar concentrado na Avenida do Aliados, mantendo-se a Praça do General Humberto Delgado como local da exibição final perante o júri, a quem cabe pontuar as sete formações a concurso num total de mais de 1.200 figurantes.

Logo a seguir às rusgas, a partir das 22:00, Jorge Palma sobe ao palco dos Aliados para revisitar temas que compôs como "Frágil", "Deixa-me rir", "Dá-me lume" ou "Encosta-te a mim", acompanhado por uma banda alargada, que inclui um acordeonista e uma secção de metais, além de alguns convidados surpresa.

A autarquia esclarece, no entanto, que este é apenas um resumo das festividades de São João na cidade, cujo programa completo será divulgado em breve.