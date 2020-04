Um pouco por todo o mundo, centenas de artistas têm oferecido concertos em direto nas redes sociais. No Brasil, Jorge & Mateus também brindaram os fãs com um espetáculo caseiro, transmitido em direto da sua garagem.

Segundo o site Portal PopLine, nos primeiros dez minutos a dupla bateu o recorde mundial ao conquistar a maior audiência durante um direto no Youtube - até este fim de semana, a liderança pertencia a Beyoncé, com a transmissão do seu concerto no festival de Coachella, em 2018.

De acordo com a imprensa brasileira, o concerto em direto chegou ao pico de 3,1 milhões de pessoas a assistir em simultâneo. No total, o espetáculo de quatro horas somou quase 40 milhões de visualizações.

No Twitter, o concerto da dupla brasileira também foi um dos assuntos mais comentados durante o fim de semana.

Veja o direto: