O magistrado também ordenou que o artista, que esteve presente na audiência, permaneça preso enquanto ocorre o julgamento.

Depois de negar em duas ocasiões a liberdade do rapper mediante pagamento de fiança desde a sua prisão em meados de setembro, o juiz assinalou que a sua defesa não havia apresentado nenhum novo pedido de libertação.

Combs cumprimentou a sua mãe e os seus filhos ao entrar na sala da audiência, antes de ouvir o juiz anunciar o calendário processual.

Paralelamente a este processo penal, o artista, de 54 anos, também enfrenta uma ação civil apresentada por mais de 120 alegadas vítimas, entre elas 25 menores na altura dos factos, que o acusam de agressão sexual, segundo os seus advogados.

No tribunal federal de Manhattan, os promotores acusam Combs de utilizar o seu "império" musical para apoiar um violento sistema de exploração sexual.

O rapper declarou-se inocente. Artista com muitos apelidos e privilégios no mundo da música e dos negócios, P.Diddy é descrito pela alegadas vítimas como um violento predador sexual que utilizava o álcool e as drogas para conseguir a sua submissão.