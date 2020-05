A menos de 24 horas de lançar o seu novo álbum, Lady Gaga decidiu partilhar mais um single com os fãs. O tema "Sour Candy" chegou esta quinta-feira, dia 28 de maio, e conta com a participação do grupo de k-pop BLACKPINK.

"Chromatica", o novo disco da cantora norte-americana, chega esta sexta-feira, dia 29 de maio, e será lançado em vários formatos físicos, incluindo CD standard e deluxe, vinil em várias cores e cassetes em várias cores.

A partir da meia-noite, os temas do novo álbum de Lady Gaga estarão disponíveis em todos os serviços de streaming de música.