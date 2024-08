Depois de lançarem algumas pistas nas redes sociais, Lady Gaga e Bruno Mars surpreenderam os fãs com o lançamento de um novo single. O tema "Die With a Smile" chegou esta sexta-feira, dia 16 de agosto, e já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

Os músicos anunciaram o dueto apenas 12 horas antes do lançamento da canção. Nas redes sociais, a artista norte-americana partilhou apenas a imagem de capa do single. "Enquanto esperam pelo 'LG7'... 'Die With a Smile'", escreveu a cantora na publicação nas redes sociais.

"Die With a Smile" marca o regresso de Lady Gaga à carreira a solo. A estrela pop editou o seu último álbum, "Chromatica", há quatro anos, em 2020. Já Bruno Mars lançou "24 Magic" há oito anos.