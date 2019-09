Sequências destas obras, deverão constituir assim o “principal condutor da coreografia” apresentada por cinco bailarinos que dão corpo a este espetáculo que surge também como uma forma de celebração, em 2020, dos 250 anos do nascimento do chamado Mestre de Bona.

Sob a direção de São Castro e António Cabrita vão estar em cena os bailarinos Ana Moreno, Ester Gonçalves, Guilherme Leal, Miguel Santos e Rosana Ribeiro que estarão acompanhados, em palco, pelo Quarteto de Cordas de Matosinhos, composto por Vítor Vieira e Juan Carlos Maggiorani (violinos), Jorge Alves (viola) e Teresa Valente Pereira (violoncelo).

“O quarteto [de Cordas de Matosinhos] é um dos agrupamentos mais profícuos em Portugal, desenvolvendo um importante trabalho de preservação da herança musical portuguesa e europeia”, defendem os criadores artísticos da companhia de dança.

Segundo a diretora do Teatro Viriato, Paula Garcia, coreografar os últimos quartetos de Beethoven, as suas derradeiras grandes composições, "é um exercício bastante difícil”, uma vez que se tratam "das obras mais difíceis de serem interpretadas”.

Beethoven nasceu em Bona, em 1770, há 250 anos, e morreu em Viena, em 1827. Os seus derradeiros quartetos foram concluídos nos anos de 1825 e 1826, e estão, segundo atuais correntes da musicologia, entre "as mais importantes obras" da História da Música.

"Last" é uma produção da Companhia Paulo Ribeiro e coprodução do Teatro Municipal do Porto, do São Luiz Teatro Municipal e do Teatro Viriato em Viseu, tem o apoio da Câmara Municipal de Viseu, através do programa Viseu Cultura, e sobe a palco às 21:30, dos próximos dias 19 e 20.