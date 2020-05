A informação foi dada hoje à Lusa pela histórica livraria, cujos responsáveis se reuniram na semana passada com a Câmara Municipal de Lisboa (CML), para tentar encontrar uma solução para a crise que atravessa, fortemente agravada pelas restrições e confinamento impostos pela pandemia de COVID-19, que a conduziu a uma perda de vendas entre 80 e 90%.

Face a esta quebra de receita, a Barata elaborou um plano de reestruturação, que incluiu um pedido de ‘lay-off’ parcial e uma reunião com a autarquia, que se realizou no final da semana passada, na qual foram transmitidas as necessidades e dificuldades da livraria, disse à Lusa a proprietária e gerente da Livraria, Elsa Barata, filha do fundador, à frente do negócio, em conjunto com o marido, José Rodrigues, há 30 anos.

Para além das necessidades financeiras, foi abordado o projeto da livraria para a dinamização do seu espaço, transformando-o num local também de eventos culturais, acrescentou, especificando que “foram enviados, posteriormente, elementos informativos mais detalhados, tendo ficado do lado da CML pensar em possíveis soluções/saídas para a questão”.