Com curadoria de Carlos Moura-Carvalho, gestor cultural e antigo diretor geral das Artes e diretor municipal de Cultura de Lisboa, o Abecedário – Festival da Palavra 2024 é promovido pelo projeto Cabine de Leitura, uma rede de minibibliotecas em antigas cabines telefónicas, em colaboração com livrarias de rua.

Naquela que será a sua quarta edição, o festival homenageia a palavra Liberdade, em linha com os 50 anos do 25 de Abril, que este ano se comemoram, em iniciativas que decorrem entre hoje e 13 de março.

Segundo Carlos Moura-Carvalho, desta vez associaram-se à iniciativa as livrarias Martins, Travessa e Tinta nos Nervos, bem como os escritores João Tordo, Tatiana Salem Levy, Gisela Casimiro e Joana Leitão de Barros.

Além de escritores, participam nas sessões personalidades de diversos espectros, desde a música, ao ensino, passando pela diplomacia e pelo jornalismo, entre outros, revela em comunicado.

A sessão de abertura do Festival, hoje às 18h30, decorrerá na Livraria Martins e estará a cargo do advogado José Miguel Júdice e do professor e político António José Seguro, que vão falar sobre “Política livre. Liberdade de associação”.

Segue-se uma sessão intitulada “Zeca e José Afonso. Liberdade de expressão”, que contará com a participação do professor e musicólogo Rui Vieira Nery e o jornalista Joaquim Vieira.

Na sexta-feira, também ao final do dia, a Livraria da Travessa recebe a sessão “Escrever para a liberdade. Liberdade de Criação Cultural”, com as escritoras Tatiana Salem Levy e Gisela Casimiro, enquanto na Tinta nos Nervos, o antropólogo Miguel Vale de Almeida e a sexóloga Marta Crawford debatem “O sexo é livre? Liberdade Sexual”.

As sessões de sábado começam de manhã, com uma mesa de conversas a ter lugar na Livraria Martins, sobre “Os fluxos migratórios e a língua. Liberdade de Circulação”, com a participação do embaixador Francisco Seixas da Costa e da jornalista Simone Duarte.

Já da parte da tarde, o advogado Pedro Lomba e o jornalista Pedro Coelho encontram-se na Tinta nos Nervos para refletir sobre o tema “Informação e liberdade. Liberdade de informação”

Segue-se, no mesmo espaço, um debate sobre a ideia “Nascer em liberdade. Liberdade de pensamento”, em que participam o escritor João Tordo, a atriz Rita Brutt, o encenador e diretor artístico John Romão e a cantautora Rita Redshoes.

O organizador destaca ainda a inauguração, no dia 13 de março, pelas 17h00, da exposição “Borboleta - Pranchas, desenhos e originais”, de Madeleine Pereira, na Tinta dos Nervos.

Esta mostra – um projeto pensado, escrito e desenhado por Madeleine Pereira (1997), cujos pais emigraram antes do 25 de Abril para França – vai estar patente até ao dia 13 de abril, altura em que encerra com a presença da artista e a apresentação do livro homónimo.