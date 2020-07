"O Crime do Padre Amaro" (1875) e "A Relíquia" (1887) são sugeridos como leitura para o Ensino Secundário, pelo Plano Nacional de Leitura, recorda a editora Livros do Brasil, que os aponta como "exemplos máximos da escrita perspicaz".

Nos dois títulos "encontramos um Eça sarcástico, que questiona os valores provincianos e o conservadorismo da sociedade portuguesa do século XIX, ao mesmo tempo que tece várias críticas aos moralismos da Igreja Católica", escreve a editora.

Com fixação do texto e notas da investigadora Helena Cidade Moura (1924-2012), "de acordo com a primeira edição", os dois títulos fazem parte da coleção Obras Completas de Eça de Queirós, que a Livros do Brasil mantém há décadas no seu catálogo.

Este ano assinalam-se os 120 anos da morte de José Maria d'Eça de Queirós.