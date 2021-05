Os The Black Mamba atuaram na passada sexta-feira, dia 28 de maio, no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota. O concerto no Porto foi o primeiro da banda depois da passagem pelo Festival Eurovisão da Canção, em Roterdão.

Nas redes sociais, a banda partilhou um pequeno vídeo do espetáculo. Ao som de "Love is On My Side", canção que representou Portugal no concurso, o público cantou a uma só voz com os The Black Mamba.

No Instagram, o vídeo soma mais de 40 mil visualizações e centenas de comentários.

Veja o vídeo: