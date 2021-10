“No decorrer de 2021, Mallu Magalhães editou o novo álbum, intitulado ‘Esperança’, que contou com a produção do norte-americano Mario Caldato Jr (Beastie Boys, Jack Johnson, Marisa Monte, entre outros). Do novo trabalho já foram apresentados vídeos para músicas como ‘America Latina’, ‘Quero Quero’ e mais recentemente ‘Pé de Elefante’, em que também assina a realização”, adiantou o comunicado.

Os bilhetes, com valores entre 20 e 35 euros, já estão à venda.