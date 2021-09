O grupo divulgou recentemente uma mensagem nas redes sociais convidando os seus seguidores para uma nova "viagem", com a data de 2 de setembro de 2021, alimentando as especulações sobre um regresso.

Também publicou vídeos misteriosos, que incluem um clip da versão ao piano de "Dancing Queen". E prometeu uma "livestream histórica".

A editora Polydor organiza um evento com a imprensa em Londres para revelar "várias surpresas", cujos detalhes os organizadores não quiseram adiantar, limitando-se a afirmar que "valerão a pena".

Segundo alguns veículos, haverá outro evento no Central Park de Nova Iorque.

"Abba-tares"

De acordo com o jornal britânico The Sun, o grupo vai anunciar novas canções e uma série de espetáculos, que celebrarão clássicos através de hologramas: canções como "Dancing Queen", "Money, Money, Money" e "Waterloo" seriam interpretadas pelos "Abba-tares", ou seja, avatares dos membros do grupo quando eram jovens.

O espetáculo poderá ser visto a partir de maio do ano que vem num teatro de Londres, segundo o jornal.

Os quatro membros do ABBA superam agora os 70 anos: Anni-Frid Lyngstad tem 75, Agnetha Fältskog 71, Björn Ulvaeus 76 e Benny Andersson 74.

O sueco Carl Magnus Palm, especialista no grupo, afirmou em declarações à AFP nesta quinta-feira que a criação desses avatares digitais atrasou o regresso.

"Tiveram problemas tecnológicos, não saiu como esperavam. Estavam prontos para isso há um ano, mas depois chegou a pandemia", destacou.

Na sua opinião, os ABBA recorreram a uma "tecnologia muito avançada" e por isso os seus hologramas terão um aspeto realista.

"Os membros reais do ABBA não vão estar lá, mas acredito que haverá músicos ao vivo tocando juntamente com os 'ABBA digitais' e serão vistos como as versões jovens de si mesmos. Como se viam em 1979", afirmou.

Desde o seu último álbum de estúdio em 1981 e sua dissolução em 1982, o lendário grupo de pop sueco com dezenas de milhões de discos vendidos não editou nenhum material novo.

A sua separação quebrou o coração de incontáveis fãs, cuja chama nunca se apagou: o seu álbum de grandes sucessos publicado em 1992, "ABBA Gold", tornou-se um dos discos mais vendidos do mundo.

Depois, o musical "Mamma Mia" e os filmes baseados nele - protagonizados por Meryl Streep e Colin Firth - atraíram novos seguidores que nem eram nascidos durante os seus anos de glória na década de 1970.

A 27 de abril de 2018, os membros do grupo anunciaram que haviam voltado ao estúdio pela primeira vez em quase quatro décadas. Gravaram duas canções: "I Still Have Faith in You" e "Don't Shut Me Down".

Mas a promessa de editar novos títulos foi sendo adiada e, com a chegada da pandemia de COVID-19, a festa foi por água abaixo.