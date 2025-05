De West End para o Porto (depois de ter passado por Lisboa, de 20 a 25 de maio) o musical "Mamma Mia" é leve, divertido e enérgico, com laivos de humor e muita música dos ABBA a eternizar cada cena.

O espetáculo estreou em Londres, há mais de 25 anos, e continua tão atual quanto os intemporais temas da banda sueca. O enredo, sobejamente conhecido, coloca uma mãe, uma filha e três possíveis pais numa paradisíaca ilha grega. Os cenários, multifacetados, ganham novas formas, sem perder o ritmo. Da entrada da casa ao quarto de Donna, da praia à igreja, o décor é rapidamente adaptado, ao som das interpretações dos atores, num rodopio constante e animado.

“Mamma Mia: The Smash Hit musical based on the Songs of ABBA International Tour 2025" é um espetáculo refrescante, com uma história deliciosa e alguns dos temas de maior sucesso dos ABBA. A abrir, a belíssima interpretação de Sophie, “I Have a Dream”, que antecipa o quanto de bom ainda está por vir. São cerca de duas horas de um alinhamento perfeito, ao som de temas como “Thank You For The Music”, “Mamma Mia”, “Dancing Queen", “Super Trouper”, entre muitos outros êxitos.

créditos: Paulo Soares

O público não se coíbe em acompanhar as cenas, com palmas ritmadas e músicas trauteadas com enlevo. Afinal, quem não sabe os temas de cor? “One Of Us”, “SOS”, “Our Last Summer", “The Winner Takes It All” e tantos outros temas fantásticos.

O musical "Mamma Mia" tem os ingredientes certos para o sucesso. Um elenco dedicado, um enredo divertido, cenários cuidados, figurinos vibrantes e música intemporal. Talvez por isso, já “ande na estrada” há mais de 25 anos. Pode continuar por outros tantos e seguirá sendo atual, espirituoso e fantástico. Verdadeiro colírio para os fãs dos ABBA…e não só. Parafraseando o flyer de promoção da peça: “ABBA-solutamente imperdível”.

A festa continua, nos próximos dias, no palco do Coliseu Porto Ageas.