A peça, baseada no “Livro das Coisas Santas”, do escritor e poeta Carlos Mota de Oliveira, vai ser encenada, às 17:30, na Nave de Design E-Panther, criada este ano no edifício de uma antiga fábrica de massas alimentícias, localizado na periferia de Arraiolos.

O programa da estreia da peça começa, contudo, mais cedo, logo às 13:00, com um almoço preparado pelo ‘chef’ e fotógrafo Jorge Simão, acompanhado por uma prova de vinhos da Herdade de Coelheiros, indicou o projeto E-Panther.

O almoço e o convívio com os artistas vão ter lugar no espaço ocupado por uma exposição, com obras de pintura de Graça Paz, Sebastião Paz Costa e John Faifer, de escultura da autoria de João Concha e de fotografia de Ricardo Maia e de Jorge Simão.

Além de Carlos Mota de Oliveira, a produção vai ter como atores os cantores Vitorino e Janita Salomé e o músico e artista plástico Manuel João Vieira.

“Com muitos momentos musicais, a peça será pontuada pelo improviso e pela interação com o público”, notou a organização.

Este é o terceiro evento cultural realizado na Nave de Design E-Panther, que tem como objetivo “reunir e mostrar ao mundo o talento de designers, escritores, atores, artistas, poetas e músicos, portugueses e estrangeiros”, explicou Mário Domingues, mentor do projeto.

“Neste momento, já estamos a trabalhar na organização de um Design Art Fest na Quinta da Aliança, na primavera de 2022”, acrescentou.

A funcionar na Quinta da Aliança, o projeto já criou uma loja de bicicletas híbridas da marca Riese & Müller no centro da vila, disponibilizando 31 ‘e-bikes’, e lançou a seguir uma linha própria de roupa.

Em maio deste ano, o projeto promoveu pelas ruas do concelho alentejano a exposição “Manifesto”, com frases de 30 artistas, como o escritor Valter Hugo Mãe, a cantora Rita Redshoes e o ator Ivo Canelas.

“As atividades, projetos, exposições e eventos culturais da E-Panther são também um projeto de novo turismo que está a contribuir para transformar a imagem desta região e da sua oferta”, afiançou Mário Domingues.

As inscrições para todo o evento de apresentação da peça estão abertas, para um total de 50 pessoas, e custam 50 euros, podendo os interessados inscrever-se em epantherdesign@gmail.com.

Os interessados em assistirem apenas ao espetáculo teatral, aberto a um máximo de 80 participantes, podem inscrever-se através do mesmo correio eletrónico e têm de pagar só 12 euros.