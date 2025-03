Depois de anos a percorrer o país e a afiar o seu humor em bares de comédia ou festivais, Mário Falcão estreia-se com o seu primeiro espetáculo a solo.

O humorista vai apresentar "Menino de Ouro" a 23 de abril (esgotado) e 30 de maio no Teatro Villaret, em Lisboa. No dia 24 de abril, Mário Falcão sobe ao palco do Teatro Sá da Bandeira (Estúdio Latino), no Porto.

"Neste espetáculo, o comediante de Massamá mergulha nas aventuras e desventuras que marcaram o seu “crescimento”, abordando desde a sua infância nos anos 90 até à difícil tarefa de ser adulto. Entre memórias de uma família disfuncional e reflexões hilariantes sobre o mundo atual, Mário traz um espetáculo repleto de ironia, autenticidade e, claro, muitas gargalhadas", destaca o comunicado.

Os bilhetes já estão disponíveis nas plataformas habituais.